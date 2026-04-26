«Пускай кусается»: Путин дал шуточный совет чемпиону миру по боксу Шумкову

Чемпиона мира по боксу Всеволода Шумкова во время вручения государственных наград в Кремле сдали старшие товарищи. Когда спортсмен позировал рядом с президентом России Владимиром Путиным, они заявили, что боксер дал обещание больше не кусать соперников за ухо. Видео с церемонии опубликовал журналист «Вестей» Павел Зарубин .

Спортсмены имели в виду декабрьский матч Шумкова с боксером из Узбекистана Абдумаликом Халоковым, которого россиянин в ходе боя укусил за ухо.

«Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся», — обратился к Шумкову Путин.

Глава государства напомнил спортсмену, что бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон пошел дальше и откусил сопернику кусок уха, а после выплюнул на ринг.

Награждение чемпионов мира по боксу в Кремле прошло в минувшую среду, 22 апреля, в достаточно неформальной обстановке. Спортсменка Анастасия Шамонова уговорила президента России Владимира Путина сфотографироваться с ней с поднятым «по-боксерски» кулаком.