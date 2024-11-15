Выйдет и шлепнет этого блогера. Майк Тайсон вернулся на ринг, чтобы победить
Боксер Лебедев: Майк Тайсон в отличной форме, он победит Джейка Пола
Железный Майк проведет первый не выставочный поединок за 19 лет — утром 16 ноября он выйдет на ринг против блогера Джейка Пола. Тайсон невероятно мотивирован и зол — его оппонент наступил ему на ногу во время процедуры взвешивания, за что получил мощную пощечину. Несмотря на солидный для спортсмена возраст — летом легенде исполнилось 58, он не оставит никаких шансов Полу, заявил 360.ru профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев. Убедиться в этом можно будет совсем скоро.
Железный Майк стал еще крепче
В декабре 2023-го взявшему почти 20-летнюю паузу в профессиональном боксе Тайсону предложили сразиться с блогером Джейком Полом. Боксер согласился, бой назначили на 20 июля, однако его пришлось перенести — ветеран угодил в больницу с приступом язвы. Организаторы утвердили новую дату поединка — 15 ноября. Несмотря на возраст и перенесенную болезнь, Тайсон находится в прекрасной форме, отметил Лебедев.
«Он его уничтожит, потому что он, судя по показательному выставочному бою с Роем Джонсоном, Майк в отличной форме, у него амбиции. Сегодня вот тот человек, с кем он будет боксировать, это ему надо больше [ради] хайпа. Но хайп это одно, а бокс — совершенно другое», — объяснил собеседник 360.ru.
С Денисом Лебедевым согласилась и чемпионка Европы, мастер спорта по тайскому боксу и рефери Виктория Кувикина. Она рассказала 360.ru, что у Майка Тайсона будет преимущество из-за богатого опыта.
«Спортсмен в любом случае покажет мастерство, с годами техника крепчает. Но нельзя исключать вариант, что Джейк может хорошо подготовиться, плюс удача и спортивный простой Тайсона могут сыграть ему на руку», — отметила спортсменка.
Она отметила настрой Тайсона и Пола на хороший конкурентный бой.
«Ждем этого события всем залом», — добавила чемпионка Европы.
По словам Дениса Лебедева, поединок не продлится все восемь заявленных раундов.
«Майк Тайсон в выставочном бою с Роем Джонсоном показал, что он находится в отличной форме. Я уверен, что он всех нас порадует коротким поединком, просто выйдет и шлепнет этого блогера», — резюмировал боксер.
Встреча начнется в шесть утра по московскому времени. Для Джейка Пола это будет 12-й поединок (до этого он 10 раз побеждал и один бой проиграл). Железный Майк провел последний бой в профессиональной карьере 11 июня 2005 года. Статистика внушительная: 58 поединков, 50 побед (из них 44 нокаутом), шесть поражений. Еще две встречи признали несостоявшимися.
Карьера Майка Тайсона
Один из самых узнаваемых боксеров в мире не нуждается в особом представлении. Он родился 30 июня 1966 года в Бруклине в семье проститутки Лорны Смит и сутенера Джимми Киркпатрика, однако фамилию унаследовал от своего биологического отца — ямайца Персела Тайсона. Тот бросил возлюбленную, когда узнал, что она беременна.
Тайсон рос застенчивым ребенком, чем пользовались сверстники — они часто издевались над ним. Примерно в 10-11 лет мальчик преодолел себя и дал отпор — после этого его «приняли» местные хулиганы. Тайсона начали уважать, он часто стал попадать в исправительные учреждения для малолетних правонарушителей. Во время одного из таких визитов он увиделся с Мохаммедом Али. Эта встреча произвела на него неизгладимое впечатление и определила его судьбу.
В 12 лет его как неисправимого хулигана отправили в спецшколу для несовершеннолетних преступников. Там его приметил учитель физкультуры, бывший профессиональный боксер Бобби Стюарт. Тренер стимулировал подростка, который тоже мечтал стать спортсменом: чем лучше он будет учиться и чем реже будет нарушать правила поведения, тем больше он будет с ним заниматься. В итоге случилось чудо: Тайсон, которого многие считали умственно отсталым, начал хорошо учиться и держать себя в руках. Под руководством Стюарта он занимался два года, после чего тренировался с другими наставниками. Тайсон становился сильнее, однако прежний образ жизни так и не бросил.
Старания принесли свои плоды, его карьера пошла вверх. В 1982 году он стал национальным Олимпийским чемпионом США среди юниоров в первом тяжелом весе, а с 1987 по 1990 годы становился абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов.
Майк Тайсон становился чемпионом мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). Его признавали боксером вне зависимости от весовой категории, а его укусе во время боя с Эвандером Холифилдом слышали если не все, то почти каждый. Обрушившаяся слава и невероятная мощь вскружили голову боксера, и он жил так, как считал нужным. Отсюда несколько судимостей (шесть лет тюрьмы за изнасилование в 1992-м, 3,5 месяца за избиения людей в 1998-м, сутки в 2008-м за употребление наркотиков за рулем), скандалы и потасовки.
Железный Майк установил много рекордов, которые не побили и по сей день. В 2005 году он решил уйти из спорта. В последние годы он снимался в кино, много путешествовал и проводил время с семьей. Тайсон женат третьим браком, у него восемь детей.
Кто такой Джейк Пол
Против легенды мирового бокса выйдет американский видеоблогер и актер Джейк Пол. Он получил известность на ныне неактивной платформе Vine, где в общей сложности набрал около двух миллиардов просмотров.
В 2015 году на него обратили внимание киношники, и тогда же стало известно, что он снимется в сериале канала Disney «Пейдж и Фрэнки». После этого его стали приглашать в другие проекты, Пол записывал треки и даже угодил в список самых влиятельных блогеров на YouTub по версии журнала Forbes.
В 2020 году молодой человек вслед за своим братом Логаном решил попробовать силы в боксе. Первый же бой (против блогера Али Эсона Гиба) он выиграл нокаутом, дальше он побеждал соперников маститее и сильнее. В декабре прошлого года его команда вышла на Железного Майка — в окружении блогера уверены, что молодость и амбиции помогут Полу одержать верх. Так ли это — весь мир узнает совсем скоро.