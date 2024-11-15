Сегодня 23:34 Выйдет и шлепнет этого блогера. Майк Тайсон вернулся на ринг, чтобы победить Боксер Лебедев: Майк Тайсон в отличной форме, он победит Джейка Пола 0 0 0 Фото: IMAGO/Â�INPHO/Ed Mulholland / Global Look Press Эксклюзив

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Железный Майк проведет первый не выставочный поединок за 19 лет — утром 16 ноября он выйдет на ринг против блогера Джейка Пола. Тайсон невероятно мотивирован и зол — его оппонент наступил ему на ногу во время процедуры взвешивания, за что получил мощную пощечину. Несмотря на солидный для спортсмена возраст — летом легенде исполнилось 58, он не оставит никаких шансов Полу, заявил 360.ru профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев. Убедиться в этом можно будет совсем скоро.

Железный Майк стал еще крепче В декабре 2023-го взявшему почти 20-летнюю паузу в профессиональном боксе Тайсону предложили сразиться с блогером Джейком Полом. Боксер согласился, бой назначили на 20 июля, однако его пришлось перенести — ветеран угодил в больницу с приступом язвы. Организаторы утвердили новую дату поединка — 15 ноября. Несмотря на возраст и перенесенную болезнь, Тайсон находится в прекрасной форме, отметил Лебедев. «Он его уничтожит, потому что он, судя по показательному выставочному бою с Роем Джонсоном, Майк в отличной форме, у него амбиции. Сегодня вот тот человек, с кем он будет боксировать, это ему надо больше [ради] хайпа. Но хайп это одно, а бокс — совершенно другое», — объяснил собеседник 360.ru.

Фото: Matthieu Mirville/Dppi / Global Look Press

С Денисом Лебедевым согласилась и чемпионка Европы, мастер спорта по тайскому боксу и рефери Виктория Кувикина. Она рассказала 360.ru, что у Майка Тайсона будет преимущество из-за богатого опыта. «Спортсмен в любом случае покажет мастерство, с годами техника крепчает. Но нельзя исключать вариант, что Джейк может хорошо подготовиться, плюс удача и спортивный простой Тайсона могут сыграть ему на руку», — отметила спортсменка. Она отметила настрой Тайсона и Пола на хороший конкурентный бой. «Ждем этого события всем залом», — добавила чемпионка Европы. По словам Дениса Лебедева, поединок не продлится все восемь заявленных раундов. «Майк Тайсон в выставочном бою с Роем Джонсоном показал, что он находится в отличной форме. Я уверен, что он всех нас порадует коротким поединком, просто выйдет и шлепнет этого блогера», — резюмировал боксер. Встреча начнется в шесть утра по московскому времени. Для Джейка Пола это будет 12-й поединок (до этого он 10 раз побеждал и один бой проиграл). Железный Майк провел последний бой в профессиональной карьере 11 июня 2005 года. Статистика внушительная: 58 поединков, 50 побед (из них 44 нокаутом), шесть поражений. Еще две встречи признали несостоявшимися.

Карьера Майка Тайсона Один из самых узнаваемых боксеров в мире не нуждается в особом представлении. Он родился 30 июня 1966 года в Бруклине в семье проститутки Лорны Смит и сутенера Джимми Киркпатрика, однако фамилию унаследовал от своего биологического отца — ямайца Персела Тайсона. Тот бросил возлюбленную, когда узнал, что она беременна. Тайсон рос застенчивым ребенком, чем пользовались сверстники — они часто издевались над ним. Примерно в 10-11 лет мальчик преодолел себя и дал отпор — после этого его «приняли» местные хулиганы. Тайсона начали уважать, он часто стал попадать в исправительные учреждения для малолетних правонарушителей. Во время одного из таких визитов он увиделся с Мохаммедом Али. Эта встреча произвела на него неизгладимое впечатление и определила его судьбу. В 12 лет его как неисправимого хулигана отправили в спецшколу для несовершеннолетних преступников. Там его приметил учитель физкультуры, бывший профессиональный боксер Бобби Стюарт. Тренер стимулировал подростка, который тоже мечтал стать спортсменом: чем лучше он будет учиться и чем реже будет нарушать правила поведения, тем больше он будет с ним заниматься. В итоге случилось чудо: Тайсон, которого многие считали умственно отсталым, начал хорошо учиться и держать себя в руках. Под руководством Стюарта он занимался два года, после чего тренировался с другими наставниками. Тайсон становился сильнее, однако прежний образ жизни так и не бросил. Старания принесли свои плоды, его карьера пошла вверх. В 1982 году он стал национальным Олимпийским чемпионом США среди юниоров в первом тяжелом весе, а с 1987 по 1990 годы становился абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов.

Фото: Steven E Sutton/DUOMO/PCN via w / Global Look Press

Майк Тайсон становился чемпионом мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). Его признавали боксером вне зависимости от весовой категории, а его укусе во время боя с Эвандером Холифилдом слышали если не все, то почти каждый. Обрушившаяся слава и невероятная мощь вскружили голову боксера, и он жил так, как считал нужным. Отсюда несколько судимостей (шесть лет тюрьмы за изнасилование в 1992-м, 3,5 месяца за избиения людей в 1998-м, сутки в 2008-м за употребление наркотиков за рулем), скандалы и потасовки. Железный Майк установил много рекордов, которые не побили и по сей день. В 2005 году он решил уйти из спорта. В последние годы он снимался в кино, много путешествовал и проводил время с семьей. Тайсон женат третьим браком, у него восемь детей.

Кто такой Джейк Пол Против легенды мирового бокса выйдет американский видеоблогер и актер Джейк Пол. Он получил известность на ныне неактивной платформе Vine, где в общей сложности набрал около двух миллиардов просмотров. В 2015 году на него обратили внимание киношники, и тогда же стало известно, что он снимется в сериале канала Disney «Пейдж и Фрэнки». После этого его стали приглашать в другие проекты, Пол записывал треки и даже угодил в список самых влиятельных блогеров на YouTub по версии журнала Forbes.

Фото: Jason Pohuski / Bmr / Global Look Press

В 2020 году молодой человек вслед за своим братом Логаном решил попробовать силы в боксе. Первый же бой (против блогера Али Эсона Гиба) он выиграл нокаутом, дальше он побеждал соперников маститее и сильнее. В декабре прошлого года его команда вышла на Железного Майка — в окружении блогера уверены, что молодость и амбиции помогут Полу одержать верх. Так ли это — весь мир узнает совсем скоро.