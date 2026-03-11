Лыжница Багиян завоевала четвертое золото России на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований .

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды. Это ее второе золото на Играх — во вторник Багиян победила в спринте классическим стилем. Ранее она становилась бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.

Золото лыжницы стало четвертым для сборной России на Паралимпиаде. Ранее Иван Голубков выиграл гонку на 10 километров с раздельным стартом, горнолыжница Варвара Ворончихина победила в супергиганте. В копилке команды также две бронзы.

Российские паралимпийцы впервые с 2014 года выступают с национальной символикой — в сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил права российских атлетов. Игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта, в них участвуют шесть россиян.