Россиянка Багиян завоевала золото на лыжном спринте Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль, выиграв спринт на Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка выступила в категории NS1, в которой соревнуются атлеты с нарушением зрения.

Россиянка проехала трассу в спринтерской гонке классическим стилем за три минуты 16,1 секунды, опередив немок Леони Марию Вальтер и Линн Кацмайер.

Полученная Багиян медаль стала второй для российской сборной. Первую завоевала 23-летняя горнолыжница из Иркутской области Варвара Ворончихина, которая проехала дистанцию за минуту 15,60 секунды. Благодаря ее победе на Паралимпиаде впервые за 12 лет прозвучал российский гимн.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал успехи спортсменов из России на соревнованиях предметом гордости для всех соотечественников.

Всего в Играх участвуют шесть российских атлетов. Соревнования идут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта.