Российский лыжник Голубков принес России третье золото Паралимпиады

Российский лыжник Иван Голубков завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Италии, победив в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований .

Спортсмен, выступающий в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища), преодолел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Это первое паралимпийское золото 30-летнего атлета. Всего в активе Голубкова девять побед на Кубках мира и шесть титулов чемпиона мира.

Золото Голубкова стало третьим для сборной России на Паралимпиаде. Ранее горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла супергигант, а лыжница Анастасия Багиян — спринт классическим стилем. В копилке команды также две бронзы. Игры в Италии продолжаются.

Паралимпийские спортсмены из Германии отказались от фото с российской чемпионкой Багиян после ее победы. Немецкая лыжница Линн Казмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн демонстративно отвернулись во время исполнения российского гимна.