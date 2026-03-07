Горнолыжница Ворончихина принесла России первую медаль на Паралимпиаде-2026

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина заняла третье место в дисциплине «скоростной спуск» среди женщин на Паралимпиаде-2026 в Италии. Она финишировала с результатом одна минута 24,47 секунды.

Горнолыжница завоевала бронзовую медаль. Россиянка уступила шведке Эббе Орсхольм, которая заняла первое место, 2,47 секунды. Серебро получила француженка Орели Ришар.

Ворончихина, двукратная чемпионка мира, стала первой российской спортсменкой, завоевавшей медаль на Играх-2026.

На Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо выступают шесть российских атлетов. Им разрешили участвовать под флагом и гимном страны.

Власти Франции отказались присутствовать на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за допуска россиян и белорусов с национальной символикой.