«Я уже старый». Главный тренер «Локомотива» ушел после победы в Кубке Гагарина

Канадский главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли завершил карьеру после победы команды в Кубке Гагарина. Об этом он сообщил журналистам после финального матча.

В финальной серии плей-офф КХЛ «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4-2. В шестом матче ярославская команда победила со счетом 3:2 и второй раз подряд завоевала трофей.

«Я закончил. Устал, еду домой. Я уже старый», — сказал Хартли.

Тренер, которому исполнилось 65 лет, возглавил «Локомотив» перед началом этого сезона. Ранее он уже брал Кубок Гагарина с омским «Авангардом» в 2021 году.

В НХЛ Хартли работал с клубами «Калгари», «Атланта» и «Колорадо». С «Колорадо» он выиграл Кубок Стэнли в 2001 году, а в 2015 году получил приз лучшему тренеру лиги по итогам регулярного чемпионата.