«Локомотив» второй раз стал обладателем Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. В шестом матче финальной серии плей-офф Фонбет — КХЛ команда в Казани обыграла «Ак Барс» со счетом 3:2 и закрыла серию — 4:2.

Главным героем встречи стал Егор Сурин, который забросил две шайбы на пятой и 14-й минутах. Еще один гол за «Локомотив» оформил Максим Шалунов на 53-й минуте. У «Ак Барса» отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, которые забили на 55-й и 58-й минутах.

Ярославский клуб защитил чемпионский титул и стал четвертой командой в истории КХЛ, которой удалось выиграть Кубок Гагарина два сезона подряд. Ранее это делали «Ак Барс», московское «Динамо» и ЦСКА. При этом ни один клуб лиги пока не выигрывал трофей три раза подряд.

Для «Локомотива» этот Кубок Гагарина стал вторым в истории. В прошлом сезоне ярославцы в финальной серии обыграли челябинский «Трактор» в пяти матчах.

В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в Западной конференции, а «Ак Барс» финишировал третьим на Востоке.

По пути к титулу ярославцы прошли московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард». Казанская команда по ходу плей-офф выбила «Трактор», минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург».