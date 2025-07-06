Metaratings.ru назвал канадца Боба Хартли основным претендентом на пост главного тренера «Локомотива»

Канадец Боб Хартли близок к назначению новым главным тренером хоккейного клуба «Локомотив». Об этом сообщил источник сайта Metaratings.ru.
По опубликованной информации, руководство ярославской команды активно рассматривает кандидатуру 64-летнего специалиста, ранее успешно работавшего в Омском «Авангарде», выигравшего Кубок Гагарина в 2021 году.
Напомним, что «Локомотив» в прошлом сезоне впервые стал обладателем Кубка Гагарина, победив в финале челябинский «Трактор» со счетом 4:1. Помимо этого, команда выиграла Кубок Открытия, Кубок Континента и Кубок Западной конференции.
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