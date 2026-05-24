Игроки «Спартака» облили тренера шампанским после победы в Кубке России

После финального матча футболисты «Спартака» ярко отметили победу в борьбе за Кубок России. Но на этом эмоции не закончились: спортсмены пришли на пресс-конференцию главного тренера Хуана Карлоса и облили его шампанским.

Сначала красно-белые отмечали свой триумф в раздевалке, но этого оказалось мало. Игроки выбежали в зал для пресс-конференций и облили шампанским участников проходившей там встречи. В эпицентре праздника оказались главный тренер «Спартака» Хуан Карлос, пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов и переводчик Владимир Иринчеев.

Наставника такой душ нисколько не смутил — Хуан Карлос невозмутимо продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Ранее нападающий московского клуба Пабло Солари во время чемпионской фотосессии случайно разбил хрустальный Кубок России. Он подбросил трофей вверх на фоне трибуны с болельщиками, а тот внезапно раскололся в его руках.