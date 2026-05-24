Солари разбил хрустальный Кубок России после победы над «Краснодаром»

Нападающий московского «Спартака» Пабло Солари случайно разбил хрустальный Кубок России, подбросив его во время фотосессии. Кадры опубликовал телеграм-канал «Москва 24»

На видео попал момент, когда аргентинец подбросил трофей вверх на фоне трибуны с болельщиками, в итоге кубок неожиданно раскололся.

Столичный «Спартак» стал пятикратный победителем Кубка России, обыграв «Краснодар» в Суперфинале. До этого красно-белые побеждали в турнире в 2022 году. Тогда команда обыграла в серии пенальти московское «Динамо».

Впереди у «Спартака» игра с петербургским «Зенитом» на матче за Суперкубок России по футболу. В прошлом году сине-бело-голубые стали чемпионами России.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин признался, что будет болеть за красно-белых в матче Суперфинала Кубка России.