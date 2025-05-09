Хоккеиста Овечкина включили в тройку лучших нападающих НХЛ

За 107-летнюю историю Национальной хоккейной лиги в ней выступали многие выдающиеся нападающие. Лучшими из них стали россиянин Александр Овечкин, канадцы Уэйн Гретцки и Горди Хоу, попавшими в рейтинг форвардов от издания The Hockey Writers .

Журналисты представили четыре линии лучших нападающих. Овечкина включили в первую вместе с Гретцки и Хоу. «Большая восьмерка», как прозвали россиянина, еще ни разу не завершил сезон с менее чем 300 бросками по воротам.

«С тех пор, как он пришел в НХЛ в 2005 году, результативность стала его вторым именем. <…> Он прирожденный бомбардир, просто и ясно. Это то, что он делает. Когда он не забивает голы своим запатентованным броском в одно касание, он уничтожает парней на форчеке», — заявили авторы рейтинга.

Во вторую линию вошли Сидни Кросби, Марио Лемье и Яромир Ягр, третью — Люк Робитайл, Брайан Тротье и Майк Босси, четвертую — Боб Гейни, Стив Айзерман и Бобби Кларк.

В апреле Овечкин побил рекорд Гретцки в 895 шайб, а затем еще несколько раз обновил собственный максимум, сообщил RT. Президент США Дональд Трамп назвал его очень хорошим хоккеистом и отличным парнем.