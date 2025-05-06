Трамп назвал Овечкина крепким орешком и отличным парнем

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни отметил достижения российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и назвал его крепким орешком. Главу Белого дома процитировал Newsweek.

«У нас здесь в „Кэпиталз“ есть очень-очень хороший хоккеист. Он большой, крепкий орешек. Он недавно побил рекорд, и он отличный парень», — сказал Трамп.

Также он вспомнил о канадском хоккеисте Уэйне Гретцки, отметив, что уважает жителей Канады.

Американский лидер не первый раз делится восторженными комментариями в адрес российского спортсмена. После того, как Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, Трамп назвал его великим хоккеистом.