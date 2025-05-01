Тренер «Вашингтона» Карбери назвал игру Овечкина выдающейся
Наставник хоккейной команды «Вашингтон» Спенсер Карбери высоко оценил мастерство нападающего Александра Овечкина. Об этом сообщил сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Главный тренер похвалил хоккеиста и назвал его игру выдающейся. По его словам, спортсмен всю серию показывал отличные результаты и забивал значимые голы.
Карбери также прокомментировал игру «Вашингтона» и «Монреаля» 1 мая, во время которой Овечкин забросил одну шайбу в ворота противника. Тренер признался, что в начале матча команда испытывала огромное напряжение.
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд финала Кубка Стэнли, сообщили «Известия».
Помимо Овечкина, голы забили Джейкоб Чикран, Том Уилсон и Брэндон Дьюхейм. В следующий раз «Вашингтон» сразится на льду с командой «Каролина Харрикейнз».