Гуменника поразило отношение к российским атлетам в Олимпийской деревне

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о дружелюбной атмосфере в Олимпийской деревне в Италии. Об этом он заявил в эфире онлайн-кинотеатра Okko после выступления в короткой программе.

«Я боялся, читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими, но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая», — сказал спортсмен.

Гуменник также отметил, что иностранные коллеги даже подарили ему подарки.

Российский фигурист занял 12-е место в короткой программе. Произвольная программа у мужчин пройдет 13 февраля. В женском одиночном катании 17 февраля Россию представит Аделия Петросян. На днях ее шансы на олимпийское золото резко выросли.

Олимпиада в Италии завершится 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 российских спортсменов, получивших допуск в нейтральном статусе.