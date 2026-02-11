Фигурист Гуменник занял 12-е место после короткой программы на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник занял 12-е место после короткой программы в мужском одиночном катании на зимней Олимпиаде в Италии. Спортсмен набрал за прокат 86,72 балла.

Короткую программу выиграл американский фигурист Илья Малинин, набравший 108,16 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма, а третье — француз Адам Сяо Хим Фа. Они набрали 103,07 и 102,55 балла соответственно.

Произвольная программа пройдет 13 февраля, в которой Гуменник выйдет на лед в предпоследней разминке.

Гуменник на Олимпиаде вышел среди последних номеров, причем ему пришлось начать с чистого листа, так как организаторы запретили ему использовать музыку из фильма «Парфюмер». Россиянин выступил под саундтрек к фильму «Онегин» — композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.