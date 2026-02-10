Шансы российской фигуристки Петросян на олимпийское золото резко выросли

Шансы российской фигуристки Аделии Петросян на золотую медаль Олимпиады-2026 значительно выросли. Об этом сообщило издание Sports со ссылкой на обновленные коэффициенты букмекеров.

В рейтинге фавориток женского одиночного катания 18-летняя спортсменка поднялась на второе место. Ее шансы на победу оцениваются примерно в 33% (коэффициент 3,00). Лидером списка осталась японка Каори Сакамото с вероятностью победы около 42%.

На третьем месте расположилась американка Алиса Лью, на четвертом — ее соотечественница Эмбер Гленн. Замыкает пятерку японка Ами Накаи. Короткие программы в женском одиночном катании представят 17 февраля.

К Олимпийским играм в Италии допустили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе.

В фигурном катании, помимо Петросян, страну представляет Петр Гуменник. Он выступит на Олимпиаде под саундтрек к фильму «Онегин».