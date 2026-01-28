На Олимпиаду в Италии отправятся 13 российских спортсменов

МОК утвердил окончательный состав российских атлетов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд России.

В сборную вошли ведущие российские спортсмены. В фигурном катании на Игры поедут Аделия Петросян и Петр Гуменник. В шорт-треке заявлены Алена Крылова и Иван Посашков, а в лыжных гонках — Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Также в списке значатся конькобежцы Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Все российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что атлеты из России не пройдут на церемонии открытия, но смогут присутствовать на трибунах. Единым талисманом сборной России стал бурый мишка — маскот Олимпиады 1980 года.