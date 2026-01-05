Аморима сняли с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Рубен Аморим покинул должность главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба английского футбольного клуба.

Руководство «Манчестер Юнайтед» с неохотой приняло решение об увольнении наставника команды. Пресс-служба объяснила, что игрокам необходимы перемены.

«Это даст команде наилучшие шансы на достижение максимально высокого результата в чемпионате», — уточнили представители «Манчестер Юнайтед».

Они поблагодарили Аморима вклад в развитие клуба и пожелали ему всего наилучшего.

Ранее агент голландского тренера Руда Ван Нистелроя Себастьян Александр Пот опроверг слухи о том, что его клиента могут назначить на должность главного тренера московского «Спартака». Он объяснил, что экс-наставника «Лестер Сити», ПСВ и «Манчестер Юнайтед» это не интересует.

В декабре появилась информация, что на должность главного тренера «Спартака» рассмотрят кандидатуру экс-тренера «Базеля», Гамбурга» и «Генка» Торстена Финка.