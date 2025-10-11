Футболиста арестовали в Финляндии после семи голов в матче

Забившего семь голов в матче футболиста арестовали в Финляндии за мошенничество

Полиция арестовала бразильского футболиста команды «Финнкурд» Жонатана Геррейро. Задержание провели после матча чемпионата Финляндии, в котором он забил семь голов, сообщило Globo .

По данным издания, причиной задержания стали подозрения в причастности спортсмена к организации договорных матчей.

Сразу после окончания игры все выходы с поля перекрыли, на стадион вышли около 20 сотрудников полиции. Они проверили у всех игроков «Финнкурда» документы, в это время соперникам разрешили уйти.

В результате полиция задержана Геррейро и еще двух бразильских футболистов, позже последних отпустили после осмотра их мобильных телефонов.

Матч между «Финнкурдом» и клубом «Эспа/Ренат» прошла со счетом 8:1. Жонатан Геррейро забил семь голов из восьми. Это была последняя игра сезона в пятом дивизионе Финляндии.

В клубе «Финнкурд» Геррейро совмещал несколько должностей: капитана, ведущего нападающего и главного тренера.

