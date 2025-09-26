«Зенит» оштрафовали на полмиллиона рублей за хамский баннер болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал футбольный клуб «Зенит» на 500 тысяч рублей за оскорбительный баннер в адрес министра спорта Михаила Дегтярева. Об этом сообщил «Чемпионат» .

На матче четвертого тура Кубка России против грозненского «Ахмата» в Санкт-Петербурге болельщики хозяев вывесили плакат «Сергей Семак — легенда футбола, Дегтярев — некомпетентное быдло». Лозунг стал отсылкой к недавнему высказыванию министра, заявившего, что не знает, кто такой Семак.

«Вычислили двух людей, сшивавших этих баннер. Задержали их. Полиция составила протокол. Дела переданы в суд. Эти двое признали свою вину», — рассказал председатель КДК Артур Григорьянц.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев попросил Генпрокуратуру проверить высказывания бывшего футболиста «Зенита» о специальной военной операции.