Фигуристка Двоеглазова стала чемпионкой России по прыжкам

Выступление спортсменки оценили в 127,27 балла. Серебро — у Дины Хуснутдиновой (119,26 балла), бронзу выиграла Дарья Садкова (111,99 балла).

Участие в соревнованиях также приняла Камила Валиева, отбывшая дисквалификацию за допинговое нарушение. Она стала шестой в полуфинале, тогда как в решающую стадию прошли три фигуристки с лучшей суммой баллов.

Победители личного турнира чемпионата страны по прыжкам получат призовые в один миллион рублей, серебряные призеры — 500 тысяч, бронзовые — 250 тысяч.

Среди мужчин золотую медаль прыжкового турнира выиграл Никита Сарновский, серебряную — Владислав Дикиджи, тройку призеров замкнул Глеб Лутфуллин.

В состязаниях спортивных пар чемпионами стали Александр Галлямов и Анастасия Мишина, вторыми — Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, бронза у Матвея Янченкова и Екатерины Чикмаревой.

Ранее Валиева прыгнула четверной тулуп на тренировке.