Валиева официально объявила о возвращении на соревнования

Валиева выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала

Фигуристка Камила Валиева примет участие в чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала. Об этом она объявила в телеграм-канале .

«Друзья, у меня новость — я возвращаюсь на большой лед. Очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из новых программ покажу на Кубке Первого канала. Для меня это будет особенный праздник», — написала Валиева.

Для спортсменки турниры станут первыми после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, отстранение истекло 25 декабря 2025 года.

Прыжковый чемпионат страны пройдет в Москве с 31 января по 1 февраля. Кубок Первого канала запланирован с 18 по 23 марта, место проведения пока неизвестно.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что в травле Валиевой виновен бывший председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах.