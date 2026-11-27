Фигурист Илья Малинин установил мировой рекорд по баллам за короткую программу
Трехкратный чемпион мира, фигурист из США Илья Малинин установил мировой рекорд, набрав 114,81 балла за короткую программу на этапе Гран-при ISU в Токио. Об этом сообщили на сайте турнира.
До этого лучшим был результат американца Нэйтана Чена, который на Олимпиаде 2022 года в Пекине получил 113,97 балла. Малинину также принадлежит мировой рекорд в произвольной программе — 238,24 балла.
Фигуристу 21 год, он становился чемпионом мира в 2024, 2025 и 2026 годах. Также он трижды побеждал в финале Гран-при и первым сумел чисто исполнить четверной аксель в программе.
Свой третий чемпионат спортсмен выиграл в марте в Праге.
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