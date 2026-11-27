Трехкратный чемпион мира, фигурист из США Илья Малинин установил мировой рекорд, набрав 114,81 балла за короткую программу на этапе Гран-при ISU в Токио. Об этом сообщили на сайте турнира .

До этого лучшим был результат американца Нэйтана Чена, который на Олимпиаде 2022 года в Пекине получил 113,97 балла. Малинину также принадлежит мировой рекорд в произвольной программе — 238,24 балла.

Фигуристу 21 год, он становился чемпионом мира в 2024, 2025 и 2026 годах. Также он трижды побеждал в финале Гран-при и первым сумел чисто исполнить четверной аксель в программе.

Свой третий чемпионат спортсмен выиграл в марте в Праге.