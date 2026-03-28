Илья Малинин стал трехкратным чемпионом мира по фигурному катанию

Американский фигурист Илья Малинин подтвердил статус звезды мирового мужского катания и в третий раз выиграл чемпионат мира. Турнир прошел в Праге.

По сумме двух программ Малинин набрал 329,40 балла и уверенно сохранил лидерство, которое заработал еще после короткой программы.

Серебряную медаль завоевал японец Юма Кагияма, набравший 306,67 балла. Бронза досталась еще одному представителю Японии — Сюну Сато, который получил 288,54 балла.

После короткой программы ближайшими преследователями Малинина были француз Адам Сяо Хим Фа и эстонец Александр Селевко, однако в итоговом протоколе они выбыли из тройки призеров.

На чемпионат мира Малинин приехал за реваншем после неудачного выступления в личном турнире Олимпиады. Пусть в Праге и не выступал новый олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, главной проверкой для американца все равно оставался он сам.