FIDE сохранила санкции против Федерации шахмат России

Действующие санкции против Федерации шахмат России остались в силе. Как сообщило РИА «Новости» , такое решение приняла Генеральная ассамблея FIDE в Самарканде.

По словам нового президента Международной шахматной федерации Тимура Турлова, часть участников голосования выступила против продления ограничений. Однако большинство проголосовало за их сохранение.

«Некоторые страны сейчас теряют поколения игроков, не выступая в нынешних условиях. Но мы должны уважать международный закон. Это единственный способ к существованию», — подчеркнул новый президент FIDE.

По его словам, Международная шахматная федерация продолжит работу, чтобы юные российские спортсмены оставались частью движения и не ощущали на себе ограничения, введенные против отечественной структуры.

Турлов — представитель Казахстана и уроженец Москвы. С 2023 года он руководит Казахстанской шахматной федерацией. Одним из его заместителей стал бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков.