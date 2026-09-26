Президентом FIDE стал представитель Казахстана Тимур Турлов

Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. Выборы прошли в рамках Генассамблеи FIDE в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

За этот пост также боролись Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер из Германии. Победу одержал Турлов.

Ранее кандидатом от Федерации шахмат России был Аркадий Дворкович. Он возглавлял организацию с 2018 года, а в 2022-м его переизбрали.

Летом Евросоюз внес Дворковича в 21-й санкционный список. После этого он приостановил полномочия и отказался от участия в выборах, объяснив это рисками для FIDE. Обязанности президента временно исполнял Вишванатан Ананд.

Турлову 38 лет, он уроженец Москвы. С 2023 года он руководит Казахстанской шахматной федерацией.

В конце августа FIDE не допустил сборную России до Всемирной олимпиады в Самарканде.