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    Президентом FIDE стал представитель Казахстана Тимур Турлов

    FIDE возглавил представитель Казахстана Тимур Турлов

    Фото: РИА «Новости»

    Президентом Международной шахматной федерации стал представитель Казахстана Тимур Турлов. Выборы прошли в рамках Генассамблеи FIDE в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба организации.

    За этот пост также боролись Вадим Розенштейн и Ян Хенрик Бюттнер из Германии. Победу одержал Турлов.

    Ранее кандидатом от Федерации шахмат России был Аркадий Дворкович. Он возглавлял организацию с 2018 года, а в 2022-м его переизбрали.

    Летом Евросоюз внес Дворковича в 21-й санкционный список. После этого он приостановил полномочия и отказался от участия в выборах, объяснив это рисками для FIDE. Обязанности президента временно исполнял Вишванатан Ананд.

    Турлову 38 лет, он уроженец Москвы. С 2023 года он руководит Казахстанской шахматной федерацией.

    В конце августа FIDE не допустил сборную России до Всемирной олимпиады в Самарканде.