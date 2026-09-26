Павел Колобков стал вице-президентом Международной шахматной федерации

Одним из вице-президентов Международной шахматной федерации (FIDE) стал экс-министр спорта России Павел Колобков. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат РФ.

На выборах Колобков получил 78 голосов и вошел в число семи вице-президентов организации. Его кандидатуру выдвинули шахматные федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Россия не участвовала в голосовании, а Федерация шахмат Украины безуспешно оспорила выдвижение россиянина.

Колобкову 57 лет. Он возглавлял Минспорт с 2016 по 2020 год, выиграл олимпийское золото в фехтовании на шпагах на Играх 2000 года в Сиднее, шесть раз становился чемпионом мира и дважды — Европы.

Президентом FIDE избрали представителя Казахстана Тимура Турлова.