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    Павел Колобков стал вице-президентом Международной шахматной федерации

    ФШР: бывший министр спорта РФ Колобков получил пост вице-президента FIDE

    Фото: РИА «Новости»

    Одним из вице-президентов Международной шахматной федерации (FIDE) стал экс-министр спорта России Павел Колобков. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат РФ.

    На выборах Колобков получил 78 голосов и вошел в число семи вице-президентов организации. Его кандидатуру выдвинули шахматные федерации Белоруссии, Кубы и Таджикистана. Россия не участвовала в голосовании, а Федерация шахмат Украины безуспешно оспорила выдвижение россиянина.

    Колобкову 57 лет. Он возглавлял Минспорт с 2016 по 2020 год, выиграл олимпийское золото в фехтовании на шпагах на Играх 2000 года в Сиднее, шесть раз становился чемпионом мира и дважды — Европы.

    Президентом FIDE избрали представителя Казахстана Тимура Турлова.