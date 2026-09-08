ЕСПЧ рассмотрит жалобу Валиевой на слишком строгое наказание за допинг

Российская фигуристка Камила Валиева пожаловалась в Европейский суд по правам человека на слишком суровое наказание со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии по антидопинговому делу. Информация о регистрации ее иска появилась на сайте ЕСПЧ.

Валиева напомнила, что на момент первой пробы в декабре 2021 года достигла возраста 15 лет восемь месяцев, а значит считалась «защищенным лицом». CAS отстранил ее на четыре года и аннулировал одержанные за этот период победы. Фигуристка заявила, что это несправедливое решение.

«В частности, она утверждает, что коллегия недостаточно учла ее статус „защищенного лица“ в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом („WADAC“) и оставила в силе санкцию, которая, по ее мнению, явно несоразмерна ее возрасту», — сообщили представители ЕСПЧ.

В организме Валиевой обнаружили триметазидин. Она возобновила спортивную карьеру в декабре 2025 года.