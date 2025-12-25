Срок дисквалификации за допинг Камилы Валиевой завершился

Срок четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил завершился 25 декабря. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» .

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о дисквалификации спортсменки на четыре года 29 января 2024 года. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года — дня сдачи положительной допинг-пробы с триметазидином.

Все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года аннулированы. Фигуристка потеряла золото чемпионата Европы-2022, а также золотые (2021), серебряные (2022 и 2023) и бронзовые (2023) медали чемпионатов России. У нее забрали серебро финала Гран-при России в 2023 году и награды на этапах турнира.

Кроме того, сборная России опустилась с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине, исключая результат Валиевой.

Решение по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой перестало числиться на сайте Спортивного арбитражного суда 23 декабря.

В начале ноября стало известно, что 19-летняя фигуристка начала тренироваться в группе Светланы Соколовской на базе «Навка Арена». Официальное разрешение на тренировки она получила 25 октября.

Ранее известная фигуристка Ирина Слуцкая выразила надежду на возвращение Валиевой в большой спорт после перерыва. Чемпионка подчеркнула, что девушка продолжает тренировки и выступления в шоу, несмотря на паузу. По ее мнению, если Валиева поставит цель и преодолеет трудности, то сможет достичь успеха.