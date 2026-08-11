Валиева рассказала, как пережила дисквалификацию из-за допинга

Фигуристка Камила Валиева поделилась ощущениями после дисквалификации. Об этом периоде спортсменка рассказала в интервью Первому каналу.

По словам Валиевой, она привыкла к графику, где часто занималась спортом и выступала. Изменение распорядка привело к отсутствию интереса к жизни.

«Спорт-спорт-спорт, тут его нет, и ты просто не знаешь, куда себя деть», — призналась фигуристка.

Камила Валиева возобновила карьеру в декабре 2025 года, как раз после окончания срока дисквалификации. Допинговый скандал разразился в 2021-м, когда в анализах фигуристки нашли триметазидин во время соревнований в Санкт-Петербурге.

Валиеву отстранили от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчета дисквалификации пошел именно с 25 декабря 2021 года — после получения результатов злосчастной пробы.