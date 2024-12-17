Валиева повторно обжаловала решение по делу о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева подала повторную апелляцию в швейцарский Федеральный суд по делу о допинге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мы подтверждаем, что госпожа Валиева подала новую апелляцию в Федеральный верховный суд Швейцарии», — процитировало агентство сообщение пресс-службы суда.

Там отметили, что никакой дополнительной информации о новой апелляции предоставить не могут.

Валиеву отстранили от соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Так решил Спортивный арбитражный суд на основании употребления фигуристкой запрещенного триметазидина. Дисквалификация спортсменки отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Ранее Валиева заявила, что вернется к спортивной карьере после окончания дисквалификации. Она призналась, что поэтапно приходит в форму. По ее словам, пока перед каждым выступлением начинает волноваться, но это временно.