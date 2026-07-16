МОК отказался менять позицию по возвращению России после угроз Европы

Reuters: МОК не изменит позицию по допуску России после письма стран ЕС

Международный олимпийский комитет отказался пересматривать возвращение россиян после письма европейских стран с призывами лишить организацию финансирования. Об этом представитель МОК сообщил Reuters .

«МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир», — подчеркнул собеседник агентства.

Накануне Эстония и еще восемь государств Европы предложили Еврокомиссии лишить МОК финансирования за восстановление Олимпийского комитета России и допуск российских спортсменов к международным состязаниям.

Ранее стало известно, что на официальном сайте МОК впервые с 2023 года появился раздел о России.