Еще восемь стран ЕС вслед за Эстонией призвали ЕК прекратить финансирование МОК

Восемь европейских государств вслед за Эстонией обратились в Еврокомиссию с требованием прекратить финансирование со стороны ЕС Международного олимпийского комитета и спортивных федераций, допускающих россиян к международным стартам. Об этом сообщила эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на Министерство культуры страны.

Инициатором обращения стала Эстония, к ней присоединились Латвия, Дания, Нидерланды, Литва, Румыния, Польша, Швеция и Финляндия.

Также стороны выступили с предложением ограничить участие упомянутых организаций в обсуждениях и мероприятиях, которые связаны с развитием европейского спорта.

МОК 7 июля принял решение приостановить действие дисквалификации Олимпийского комитета России и выступил с рекомендацией отменить запреты в отношении российских спортсменов. На следующий день после этого Международная федерация волейбола сняла ограничения с атлетов из России.