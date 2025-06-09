Дом грузинских футболистов обнесли в Каннах

Geo Team: футболистов Кварацхелию и Давиташвили ограбили в Каннах

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Футболистов сборной Грузии Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили ограбили в Каннах. Сами спортсмены не пострадали, сообщил Geo Team в соцсети Х.

«По моим данным, дом Квары и Зурико был ограблен, когда они отдыхали в Каннах. Были украдены драгоценности, сумки и часы», — сообщил владелец канала.

Кража произошла, когда Кварацхелия и Давиташвили проводили время со своими семьями. Они не пострадали.

Кварацхелия прославился после того, как забил гол в историческом матче Грузии против Португалии на Евро-2024. Его команда тогда одержала победу со счетом 2:0. Давиташвили выступал за тульский клуб «Арсенал» и  волгоградский «Ротор».

В 2024 году преступники обокрали футболиста Зико в Париже. У него забрали сумку с часами Rolex, бриллиантами и наличными. Общая стоимость ущерба оценивалась в 500 тысяч евро.

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