Легендарного футболиста ограбили в Париже на полмиллиона евро

Le Parisien: футболиста Зико обокрали на 500 тысяч евро в Париже

Фото: Unsplash

У легендарного бразильского футболиста Зико, приехавшего в составе делегации на Олимпийские игры в Париж, украли сумку, в которой находились ценные вещи на сумму около 500 тысяч евро. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Звезда футбола сел в такси, загрузив в багажник сумку с бриллиантами, часами Rolex и наличными деньгами. К машине неожиданно подбежал неизвестный и устроил перепалку с водителем. В это время второй человек незаметно вскрыл багажник и убежал с добычей.

Зико обратился в Парижскую городскую прокуратуру. Полиция ищет злоумышленников.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предположил, что парижские власти не сумеют организовать достойный уровень соревнований.

Зико считается одним из лучших полузащитников в истории футбола. После завершения карьеры он работал тренером во многих странах, в том числе некоторое время возглавлял московский ЦСКА.

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