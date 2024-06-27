Грузины обыграли португальцев со счетом 2:0 и вышли в плей-офф на дебютном Евро

Грузинская сборная обыграла португальцев в матче третьего, последнего тура группового этапа чемпионата Евро-2024. Встречу группы F провели в Гельзенкирхене, матч закончился со счетом 2:0 в пользу Грузии.

Голы забили спортсмены Хвич Кварацхелия на второй минуте и Жорж Микаутадзе на 57-й минуте с пенальти.

Ранее стало известно, что сборная Украины заняла последнее место в группе и покинула чемпионат. Украинцы сыграли с бельгийцами вничью 0:0. В итоге в прей-офф вышли Словакия, Бельгия и Румыния.

Одному футболисту даже удалось побить рекорд Евро. Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич оказался самым возрастным автором гола на чемпионатах Европы по футболу. Он забил мяч в игре против итальянцев и открыл счет.