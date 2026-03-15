Дегтярев обратился в МПК по поводу выходок в адрес россиян на Паралимпиаде

Дегтярев: выходки против российских атлетов были редкими, их оценит МПК

Российская сторона попросила Международный паралимпийский комитет оценить редкие выходки в адрес спортсменов из России на Паралимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Об этом министр спорта и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев написал в телеграм-канале .

Он поздравил российских атлетов с успешным выступлением на играх и отметил, что большинство участников Паралимпиады с уважением отнеслись к флагу и гимну России, взаимодействовали со спортсменами и поддерживали их.

«Отдельные мелкие выходки показали, насколько ничтожно меньшинство, которое пытается обратить на себя внимание», — указал министр спорта.

Дегтярев добавил, что российская сторона попросила Международный паралимпийский комитет дать оценку этим редким эпизодам.

На Играх выступили шесть российских спортсменов. Сборная России заняла третье место в медальном зачете и завоевала 12 наград: восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Ранее несколько стран бойкотировали церемонии открытия и закрытия Паралимпиады в знак протеста против участия российской команды под своим флагом.