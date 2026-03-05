Франция решила бойкотировать открытие Паралимпиады из-за флага России

Власти Франции отказались присутствовать на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Италии из-за допуска россиян и белорусов с национальной символикой. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на министра спорта Марина Феррари.

Паралимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта. В сентябре 2025-го Международный паралимпийский комитет восстановил в правах россиян, поэтому спортсмены выступят под национальным флагом и гимном.

«Франция не будет направлять представителей своего правительства на церемонию открытия Паралимпийских игр в Милане/Кортине (6-15 марта), чтобы выразить свое несогласие с возвращением российских и белорусских спортсменов», — сообщило агентство.

Ранее глава Паралимпийского и спортивного комитета Франции (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр заявила, что страна не собирается по примеру других государств бойкотировать церемонию открытия Игр.

Спецпосланник президента США по глобальному партнерству Паоло Замполли поддержал участие россиян в Паралимпийских играх с национальным гимном и флагом.