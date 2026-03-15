Сборная Украины отказалась от участия в закрытии Паралимпиады из-за россиян

Церемония закрытия пройдет 15 марта в Кортина-д’Ампеццо. Российскую команду представят знаменосцы — горнолыжница Варвара Ворончихина и лыжник Иван Голубков.

Всего в Играх участвуют шесть россиян, они впервые с 2014 года выступают с национальной символикой. Сейчас в активе сборной России шесть золотых, одна серебряная и три бронзовые медали.

Ранее украинцы уже пропустили церемонию открытия. Так же поступила сборная Франции: национальные флаг и гимн России и Белоруссии оттолкнули спортсменов от участия в событии. В знак своего несогласия они бойкотировали церемонию.

В администрации президента США, напротив, поддержали возвращение российских атлетов.