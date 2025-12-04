Чемпионка Европы отказалась от гражданства Украины в пользу российского

Чемпионка по прыжкам в воду София Лыскун сообщила о получении гражданства России

Чемпионка мира и Европы по прыжкам в воду София Лыскун приняла российское гражданство и отказалась от украинского. Он рассказала «Известиям» о нехватке тренеров и политизированности спорта на родине.

«Я просто выступала, просто тренировалась, потому что мне нравится вид спорта, специфика. Я отучилась. <…> Поэтому я никогда не задумывалась, в каком государстве выступаю», — рассказала она.

Украинские спортсмены, по словам Лыскун, вынуждены ездить на учебно-тренировочные сборы в Пользу. Из-за некоторых нюансов после очередной такой поездки ей пришлось обратиться к психотерапевту.

Кроме того, на Украине не хватает наставников, прыгунов в воду тренировали гимнасты и батутисты. Первые два тренера, которые дали Лыскун базовые навыки, родом из Луганска. За общение с одним из них спортсменку отругали на общем собрании.

