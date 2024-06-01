Болельщики прервали финальный матч Лиги Чемпионов

Судьи остановили финальный матч Лиги Чемпионов между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом» почти сразу после стартового свистка. Причиной стало появление на поле сразу двух футбольных фанатов.

Один из них успел сделать селфи с игроком испанской команды Джудом Беллингемом, а другой пробежался вокруг поля.

Обоих нарушителей порядка задержали представители службы безопасности.

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит», «Манчестер Сити» и леверкузенский «Байер» стали чемпионами своих стран по футболу. При этом немецкий клуб не проиграл ни одного матча в турнире — такое произошло впервые в истории чемпионатов Германии, которые проводятся с 1963 года.