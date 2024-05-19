«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии | 360°

Спорт 19 мая 2024, 20:51 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» и выиграл АПЛ в четвертый раз подряд Unsplash

Читать 360 в

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по футболу, одержав победу в заключительном туре. Подопечные испанского тренера Хосепа Гвардиолы обыграли клуб «Вест Хэм» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Фил Фоден, который оформил дубль, и Родри. У проигравших гол забил Мохаммед Кудус.

Реклама

Второе место занял отставший от чемпиона на два очка лондонский «Арсенал», которым руководит испанский наставник Микель Артета.

Бронзовые медали завоевал «Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Для «Сити» нынешнее чемпионство в АПЛ стало четвертым подряд. Такого результата не смог добиться ни один английский клуб за 135 лет проведения первенства.

Ранее леверкузенский «Байер» выиграл чемпионат Германии, не проиграв ни одного матча. Такое случилось впервые в истории турнира, который разыгрывается с 1963 года.