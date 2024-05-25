«Зенит» шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу

«Зенит» обыграл «Ростов» и снова стал чемпионом России по футболу

Петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» на своем поле в матче 30-го тура Российской премьер-лиги и в шестой раз подряд стал чемпионом России. Встреча на «Газпром Арене» завершилась со счетом 2:1.

Интрига сохранялась до конца матча. На 54-й минуте вперед вышла команда Валерия Карпина, гол оформил Роналдо. Петербуржцы сравняли счет на 65-й минуте — 11-метровый реализовал Густаво Мантуан.

На 72-й минуте игры забил Маттео Кассьерра, но гол отменили из-за положения «вне игры». Победный удар в ворота «Ростова» на 85-й минуте встречи сделал нападающий Артур. После окончания матча в активе «Зенита» оказалось 57 очков.

В параллельном матче «Динамо», находившееся на первом месте перед началом тура, проиграло «Краснодару». Это позволило петербургскому клубу выйти в лидеры и стать чемпионом России шестой раз подряд.