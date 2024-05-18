«Байер» установил рекорд бундеслиги | 360°

Спорт 18 мая 2024, 20:18 «Байер» установил рекорд бундеслиги «Байер» завершил чемпионат Германии по футболу без поражений Freepik

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Леверкузенский «Байер» завершил чемпионат Германии, не проиграв ни одного матча. Такое случилось впервые в истории турнира, который разыгрывается с 1963 года.

В заключительном туре чемпионы обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1.

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Подопечные испанского тренера Хаби Алонсо набрали 90 очков при 28 победах и шести ничьих.

Команда стала чемпионом впервые за 120-летнюю историю существования клуба.

Второе и третье места в бундеслиге заняли «Штутгарт» и мюнхенская «Бавария».

Ранее в чемпионате Нидерландов ПСВ обыграл «Спарту» в матче 32-го тура и досрочно стал 25-кратным чемпионом страны. ПСВ набрал 87 очков и обогнал ближайшего преследователя — клуб «Фейеноорд» — на 12 очков.