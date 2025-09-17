Знаменитый советский боксер Виктор Агеев умер после нескольких дней в реанимации

Знаменитый советский боксер, двукратный чемпион Европы и четырехкратный чемпион СССР Виктор Агеев умер на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

«Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами», — указали в некрологе.

Как спортсмен Агеев отличался уникальной манерой боя, а впоследствии стал тренером и воспитал нескольких чемпионов Европы и мира.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что после ухода с должности главы Федерации профессионального бокса России Агеев почти не появлялся на публике, а последние дни жизни провел в реанимации.