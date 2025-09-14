Бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон умер в 46 лет

В Великобритании скончался бывший чемпион мира по боксу Рики Хаттон. Тело спортсмена обнаружили в его доме в Большом Манчестере, сообщила газета Manchester Evening News .

Обследовавшие тело специалисты полиции заявили, что смерть боксера не была насильственной. В полиции Манчестера уточнили, что Хаттона нашли мертвым утром в воскресенье, 14 сентября.

В октябре Хаттону исполнилось бы 47 лет. Он пережил попытки самоубийства, занялся своим психическим здоровьем и лечился от наркотической зависимости.

По данным газеты, боксер скончался спустя несколько месяцев после объявления о его возвращении на ринг. Первый бой Хаттона должен был состояться в декабре в Дубае спустя 13 лет после последнего профессионального поединка.

За свою профессиональную карьеру Хаттон завоевал титулы IBF и WBA в двух весовых категориях. На ринге боксер выступал 15 лет.

Накануне в Японии скончался известный по фильмам о самураях актер Асахи Куридзука. Ему было 88 лет.