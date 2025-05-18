Бекхэм подарил Овечкину бутсы в честь рекордного гола в НХЛ

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм преподнес российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину именные бутсы в честь его исторического 895-го гола в НХЛ. Видео с этим трогательным моментом Анастасия, супруга Овечкина, разместила в своем Instagram*.

«Большие поздравления с 895 голами — это немного больше, чем у меня», — написал Бекхэм на белых бутсах.

Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за всю карьеру в НХЛ, достигнув отметки в 897 шайб. В регулярном чемпионате «Вашингтон Кэпиталз», в котором играет Овечкин, сумел дойти до второго раунда плей-офф, где уступил команде «Каролина Харрикейнз».

Овечкина включили в тройку лучших нападающих НХЛ. Наставник хоккейной команды «Вашингтон» Спенсер Карбери высоко оценил мастерство нападающего Овечкина и назвал его игру выдающейся.

Ранее во время матча с «Каролиной» Овечкин получил удар клюшкой по лицу. Защитник соперника случайно задел его, у форварда пошла кровь.

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