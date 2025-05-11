Разбили лицо в кровь. Овечкин пострадал во время матча с «Каролиной»

Овечкину клюшкой разбили губу в кровь в матче плей-офф НХЛ против «Каролины»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил клюшкой по лицу во время матча с «Каролиной Харрикейнз». Хоккеист стал случайной жертвой защитника команды противника.

Третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги проходил на стадионе «Леново Центр». Овечкин получил травму в первом периоде встречи.

Канадский защитник Брент Бернс случайно попал ему клюшкой по лицу, после чего у форварда пошла кровь. При этом судьи не усмотрели в его действиях нарушения правил. Овечкин уехал на скамейку запасных, вытер лицо полотенцем, а позже снова вышел на лед.

Команда россиянина проиграла «Каролине Харрикейнз» в третьем матче, причем со счетом 4:0.

В конце апреля Овечкин влетел в скамейку запасных «Монреаль Канадиенс», когда попытался совершить силовой прием против канадского защитника Александра Каррье. Последний травмировал ногу, пытаясь увернуться от капитана «Вашингтон Кэпиталз».