Легенду горнолыжного спорта Линдси Вонн эвакуировали с Олимпиады на вертолете

Американская горнолыжница Линдси Вонн получила травму во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Спортсменку увезли на вертолете, сообщил «Чемпионат» .

Во время соревнований в Милане 41-летняя лыжница зацепилась за флаг и упала. Подняться самостоятельно она не смогла. Ей оказали помощь и доставили прилетевший к трассе вертолет. Из-за падения спортсменки соревнования прервали.

В конце января Вонн повредила ногу на этапе Кубка мира в Кран-Монтане. Врачи диагностировали у нее разрыв передней крестообразной связки, ушиб кости и разрывы мениска левой ноги. Несмотря на это, лыжница вышла на старт в феврале.

Церемония открытия зимних Олимпийских Игр состоялась в Италии 6 февраля. В мероприятии приняли участие 92 национальные делегации. За медали на соревнованиях будут бороться свыше 2800 атлетов из более чем 90 стран.